لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنيا.. تحرير 7 محاضر وتنفيذ 10 إزالات إدارية بحملة

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واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنظيم الحملات اليومية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف متابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة تضمنت المرور علي الكافيهات ومواقف الأجرة و شوارع المدينة، وتم ورصد بعض المخالفات وتحصيل 4 غرامات لعدم ارتداء كمامة في المواصلات العامة و تحرير 7 محاضر إشغال طريق، وتنفيذ 10 إزالات إدارية وتم رفع الاشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة.