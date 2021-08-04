3 وزراء يشهدون مراسم توقيع بروتوكول تشغيل خلايا شمسية بمطار القاهرة الدولي

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شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والطيار محمد منار وزير الطيران المدني توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والطيران المدني ومركز تحديث الصناعة (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة) وشركة ميناء القاهرة الجوي وذلك لتقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بنظام الطاقة الشمسية في مطار القاهرة الجوي وذلك بحضور السيد سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من قيادات وزارات البيئة والتجارة والصناعة والطيران المدنى.

وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمحاسب مجدي إسحاق- رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والأستاذ أيمن محمد أمين عام وزارة الطيران المدني، حيث يتم تنفيذ المشروع بدعم مالى وفنى من جهاز شؤون البيئة والمشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هذا الإتفاق يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلى للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع ومن بينها صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية.

وفى هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى الدور المحورى الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة – التابع للوزارة – في تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV) ) والذى يقدم من خلاله الدعم الفنى والمادى لنشر نظم الطاقة الشمسية الصغيرة في كافة أنحاء الجمهورية، لافتةً إلى أن المركز قد حصل مؤخراً على الجائزة الأولى من معهد الطاقة البريطانى كأفضل مشروع مقدم عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحرارى.

ولفتت جامع إلى ان هذا المشروع الرائد سيكون له أثر إيجابي كبير على الصورة العامة المحلية والإقليمية والدولية لمطار القاهرة وذلك تماشيا مع التوجه العالمي للمطارات للاعتماد على الطاقات الجديدة خاصة الطاقة الشمسية، وبما يتماشى مع إستراتيجية الطاقة المتجددة 2022، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هذا المشروع يتزامن مع تنفيذ محطة الطاقة الشمسية في محطة سكك حديد مصر بالقاهرة وهو ما يعكس جهود الدولة الكبيرة لإدماج الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في المرافق الحيوية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن المشروع يعتمد على إنشاء المحطات في أماكن معينة لتشغيل الشواحن، مشيرة أن المشروع يتكون من خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، وتركيب نظام القياسات اللازمة لقياس مؤشرات أداء النظام الشمسي ومعدلات تبادل الكهرباء من نظام الخلايا الشمسية وإلى الشبكة الكهربائية والعكس طبقاً لضوابط وإجراءات شركة التوزيع المختصة، إضافة إلى قياس نسبة الوفر في استهلاك الكهرباء المنتجة بالطرق التقليدية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الفوائد والعوائد المتوقعة من تنفيذ المشروع تشمل مردود بيئي في صورة خفض الانبعاثات ومردود اجتماعى توعوي من خلال توليد الطاقة الكهربايية باستخدام الطاقة الشمسية ومردود اقتصادى متوقع نتيجة التوفير المتوقع من فواتير الكهرباء .

كما أكد وزير الطيران المدني طيارمحمد منار، أن المسئولية تجاه الحفاظ على البيئة تُعد واحدة من أهدافنا الرئيسية وتتضمن رؤيتنا تخصيص جزء من الاستثمارات في استخدام أحدث التقنيات وأفضلها من حيث الكفاءة البيئية فيما يخص المطارات والطائرات والمحركات، وقد إتخذت وزارة الطيران المدنى خطوات مُبكرة ومتواصلة في استخدام الطاقة المتجددة النظيفة من خلال وضع خطة ممنهجة تشمل تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة وعدم الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية والاعتماد على الطاقة الشمسية والمتجددة والذى يساعد هذا على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن جانبه أوضح سيليفان ميرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، يتم تنفيذهما في إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة لاتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وسيكون مطار القاهرة الدولي نموذج إسترشادى لكافة المنشآت الخاصة والعامة في دمج تحسين كفاءة الطاقة مع الطاقات المتجددة حيث تم تغيير نظم الإضاءة إلى تكنولوجيا الليد في المطار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2015.

وبدروه أشار المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى ان القدرة الإجمالية للمحطة الشمسية بمطار القاهرة الدولى تبلغ 300 كيلووات/ ساعة، وستسهم في خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالي 289 طن سنويا.

وقد أوضحت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلایا الشمسية أن المشروع قدم الدعم الفني والمادي لتنفيذ 115 محطة طاقة شمسية خلال عامين 2018-2020 في 15 محافظة على مستوي الجمهورية بقدرة إجمالية 8.2 ميجا وات ووفر في الكهرباء يصل إلى 13 جيجا وات ساعة / سنويا فيا القطاع الصناعي، والتجاري، والسياحي والسكني والخدمات التعليمية، والمباني العامة.