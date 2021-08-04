إزالة 4 مخالفات بناء بدون ترخيص بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ،كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
أوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، انه تم رصد حالة بناء مخالف على الأراضى الزراعية بقرية البعيرات على مساحة 200 متر تقريبا وتم ازالتها في المهد، وفك شدة خشبية على مساحة 150 متر واتخاذ الإجراءات القانونية ..
واضاف أنه في قرية السيول، تم رصد حالة تعدي عبارة عن مبانى مقامة على أرض أملاك الدولة على مساحة 120متر وتم ازالتها في المهد .
شارك بالحملة مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، وممثلي الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية والزراعة، وأملاك الدولة.