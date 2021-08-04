إزالة 4 مخالفات بناء بدون ترخيص بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ،كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

أوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، انه تم رصد حالة بناء مخالف على الأراضى الزراعية بقرية البعيرات على مساحة 200 متر تقريبا وتم ازالتها في المهد، وفك شدة خشبية على مساحة 150 متر واتخاذ الإجراءات القانونية ..

واضاف أنه في قرية السيول، تم رصد حالة تعدي عبارة عن مبانى مقامة على أرض أملاك الدولة على مساحة 120متر وتم ازالتها في المهد .

شارك بالحملة مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، وممثلي الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية والزراعة، وأملاك الدولة.