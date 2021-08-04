كورونا يضرب منزل مطرب شهير .. ونقله إلي مستشفى العزل

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أصيب المطرب مصطفى كامل وأسرته والدته وزوجته وابنته بفيروس كورونا، ويتواجد حاليا في مستشفى العجوزة بناء على أمر الطبيب المعالج.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «ضحكتى»، وهى ثانى أغانى ألبومه الغنائى الجديد «وجع قلبى» وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.

يذكر أن ألبوم «وجع قلبى» الذي يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.