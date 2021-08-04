أولمبياد طوكيو 2020.. محمد متولي يودع منافسات المصارعة

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ودع محمد متولي، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

إذ خسر متولي أمام دينيس كودلا، لاعب المنتخب الألماني بنتيجة (7-1).

وكان محمد مصطفى متولي قد خسر من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميًا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائي ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

والجدير بالذكر أن محمد إبراهيم كيشو، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، قد نجح في اقتناص الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد فوزه على لاعب روسيا.