فحص بلاغات التغيب.. محاولات لكشف ملابسات العثور على جثة لشاب في كرداسة

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صرحت نيابة مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان شاب عُثر على جثته وسط مقلب قمامة في كرداسة.

ونٌقل جثمان الشاب إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة التي أمرت أجهزة الأمن بكشف ملابسات الواقعة.

وتفحص أجهزة الأمن بلاغات التغييب في محاولة للكشف عن هوية الشاب.

وفي وقتٍ سابق، كانت مباحث الجيزة عثرت على جثة شاب وسط مقلب قمامة بمنطقة كرداسة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم بعد الانتهاء من مناظرتها.

وأفادت المناظرة، بأن الجثة مجهولة الهوية ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة.

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