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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف المواطنين بالمعادى لـ28 سبتمبر المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف المواطنين بالمعادى لـ28 سبتمبر المقبل تأجيل محاكمة المتهمين بخطف المواطنين بالمعادى لـ28 سبتمبر المقبل

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف متهمين وسرقتهما بالمعادى، لجلسة 28 سبتمبر المقبل.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجنى عليهما محمد عباس، وأحمد حسن، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثانى بعيداً عن أعين زويهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المالى المبيت قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجنى عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات ،واشار امر الاحالة ان المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد أحد المجنى عليهم وهو «محمد.ع»، أنه بناظً على اتفاق بينه وبين أخر خارج البلاد أعطاه مبلغ من المال لتشغيلها والحصول على نسبة من الأرباح، فذهب لشخص أخر لإعطائه المبلغ المالى بالمعادى، وما أن وصل أبصر المتهم الأول وفوجيء بالمتهمين الأخرين مستقلين سيارة أجرة «ميكروباص»، وقاموا بإكراهه هو والشاهد الثانى للدخول إلى السيارة، بعد أن قرروا لهم أنهم ضباط مباحث، وقاموا بالتعدى عليهم وسرقة المبالغ المالية حوزتهم وأخرجوهم من السيارة وفروا هاربين.

المصرى اليوم

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