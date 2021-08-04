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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 4 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 4 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 4 مناطق
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق؛ بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 179 يوماً 1942 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في المنطقة الشرقية، ومسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من منطقتي الباحة، والجوف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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