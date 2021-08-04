أخبار عاجلة

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو) -
طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة -
الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم -
«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: مؤتمر «الإفتاء» كشف الاهداف الخبيثة للتنظيمات الإرهابية

Print
نائب: مؤتمر «الإفتاء» كشف الاهداف الخبيثة للتنظيمات الإرهابية نائب: مؤتمر «الإفتاء» كشف الاهداف الخبيثة للتنظيمات الإرهابية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى إبراهيم تيسيرتش الأزهري، مفتي البوسنة السابق التي أكد فيها أن بأزهرها الشريف وموقفها التاريخي كانت رائدة من الرواد المدافعين عن قضايا المسلمين، فمصر لها دور عالمي من خلال الأزهر الشريف خاصة أن الوحيد المسموح له بالتحدث باسم الإسلام للعالم هو شيخ الأزهر ومفتي مصر فنحن في حاجة إلى منقذ من الضلال ومصر هي المنقذ بمثابة اعتراف دولى بدور مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لانقاذ العالم كله من قوى الشر والضلال والارهاب.

وأضاف «المير» في بيان له اليوم الاربعاء ، أن القضايا المهمة التي ناقشها المؤتمر السادس العالمى للامانة العامة لدور وهيئات الافتاء بالعالم ألقت الضوء على ما لدى المجموعات الإرهابية من الذكاء في استخدام التكنولوجيا، يضعنا أمام تحدي كبير وتحملنا مسؤولية كبيرة جدا، وكان لابد أن المؤسسات الإفتائية أن تشغل هذا الفراغ وتواكب في الوقت نفسه توجهات الدولة التي تحولت للرقمنة بالفعل وهو اتجاه قوي ليس في الداخل فقط بل في الخارج كذلك.

و تابع أن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم الشرعي والمؤسسي لكل دور وهيئات الافتاء بالعالم إذا طلب منهم ذلك. لافتا إلى نجاح المؤتمر في كشف الاهداف الخبيثة والشيطانية للتنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية .وطالب «المير» المجتمع الدولى بدوله وجميع منظماته ادراج كل التنظيمات الارهابية بمختلف مسمياتها على قوائم الارهاب مؤكداً أن اتخاذ هذا القرار سيكفل انقاذ العالم كله من ظاهرة الارهاب الأسود التي باتت تمثل خطراً داهماً على الامن والسلم الدوليين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021