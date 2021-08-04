نائب: مؤتمر «الإفتاء» كشف الاهداف الخبيثة للتنظيمات الإرهابية

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قال النائب حسن المير عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى إبراهيم تيسيرتش الأزهري، مفتي البوسنة السابق التي أكد فيها أن مصر بأزهرها الشريف وموقفها التاريخي كانت رائدة من الرواد المدافعين عن قضايا المسلمين، فمصر لها دور عالمي من خلال الأزهر الشريف خاصة أن الوحيد المسموح له بالتحدث باسم الإسلام للعالم هو شيخ الأزهر ومفتي مصر فنحن في حاجة إلى منقذ من الضلال ومصر هي المنقذ بمثابة اعتراف دولى بدور مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لانقاذ العالم كله من قوى الشر والضلال والارهاب.

وأضاف «المير» في بيان له اليوم الاربعاء ، أن القضايا المهمة التي ناقشها المؤتمر السادس العالمى للامانة العامة لدور وهيئات الافتاء بالعالم ألقت الضوء على ما لدى المجموعات الإرهابية من الذكاء في استخدام التكنولوجيا، يضعنا أمام تحدي كبير وتحملنا مسؤولية كبيرة جدا، وكان لابد أن المؤسسات الإفتائية أن تشغل هذا الفراغ وتواكب في الوقت نفسه توجهات الدولة التي تحولت للرقمنة بالفعل وهو اتجاه قوي ليس في الداخل فقط بل في الخارج كذلك.

و تابع أن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم الشرعي والمؤسسي لكل دور وهيئات الافتاء بالعالم إذا طلب منهم ذلك. لافتا إلى نجاح المؤتمر في كشف الاهداف الخبيثة والشيطانية للتنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية .وطالب «المير» المجتمع الدولى بدوله وجميع منظماته ادراج كل التنظيمات الارهابية بمختلف مسمياتها على قوائم الارهاب مؤكداً أن اتخاذ هذا القرار سيكفل انقاذ العالم كله من ظاهرة الارهاب الأسود التي باتت تمثل خطراً داهماً على الامن والسلم الدوليين.