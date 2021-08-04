«عربية النواب»: تونس قادرة على تجاوز الظروف الحالية وعلي المجتمع الدولي دعمها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ان القضايا التي تمت مناقشتها في لقاء الرئيس التونسى قيس سعيد مع وزير الخارجية السفير سامح شكرى، تؤكد على تضامن مصر ودعمها الكامل لجهود الرئيس التونسى الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

وأعلن أباظة في بيان له اتفاقه التام مع تجديد السفير سامح شكرى ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.

وطالب النائب المجتمع الدولى دعم دولة تونس الشقيقة للتخلص من الحركات التنظيمات الداعمة للارهاب مشيداً بجميع القرارات التي اتخذها الرئيس التونسى لتحقيق الإستقرار للشعب التونسي، كما طالب المجتمع الدولى وجميع دول العالم المتقدم الداعية لتحقيق السلام الإجتماعي، بأن يكون لها موقف واضح وصريح بتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية لأنها الفئة الوحيدة المسئولة عن بث المنازعات وزعزعة الإستقرارفي العالم العربي والعالم كله.

وأعرب أباظه، عن ثقته التامة في قدرة تونس قيادة وحكومة جديدة وشعباً على استعادة الأمن والاستقرار داخل تونس والتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية إلى غير رجعة.