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«زراعة الفيوم» تحصد المركز الخامس جمهوري في مسابقة أجمل حديقة

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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( التربية الزراعية ) في مسابقة أجمل حديقة مدرسية على مستوى الجمهورية .

فازت مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات. إدارة غرب الفيوم التعليمية بالمركز الخامس جمهورية، وتسلم توجية التربية الزراعية درع التميز.

و كرم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم توجية التربية الزراعية ومدرسة عزة زيدان الرسمية للغات وتم منحهم شهادات تقدير، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية في المسابقة.

تم تكريم سهير محمد صميدة، ووائل محمد بدر الدين، ونسرين محمود السنوسي، ورضا على روبي، وياسر حسنى معوض، تم التكريم صباح اليوم بمكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية.

المصرى اليوم

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