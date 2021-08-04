★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب، ستساهم في إمداد الأمهات المقبلات على الحمل ببرنامج صحي وتوعوي معين قبل الحمل، وذلك بهدف التوعية بأهمية فترة الحمل وكيفية التعامل مع هذه المرحلة التي قد تبدو صعبة بالنسبة للمتزوجات وحديثي الحمل.

ولفتت العبسي، في بيان لها، أن الرئيس السيسي حريص على توسيع نطاق المبادرات الصحية لتشمل كل ما يخص الإنسان، بدءا من حملة ١٠٠ مليون صحة، وبعدها مبادرة صحة المرأة، الخاصة بالكشف عن الأمراض المزمنة، وكذلك المبادرة الخاصة بعلاج مرضى ضمور العضلات، إلى أن أتى الخطوة المهمة لتكتمل صحة المواطن المصري من البداية، بمبادرة الكشف والتوعية للراغبات في الحمل.

وأشارت إلى أن الأسرة المصرية مسؤولة مسؤولية كاملة لتهيئة كافة الظروف الملائمة لإنجاب الطفل، ومن ثم وجبت عليها الإهتمام الكامل أثناء فترة الحمل ومعرفة كيفية التعامل معها حفاظا على صحة الجنين، وتجنب مشكلة نشوب تشوهات عدة في الأجنة، وضمان الرعاية الكاملة للأمهات أثناء فترة الحمل.

وطالبت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الأمهات بضرورة الإستعداد لفترة الحمل وعدم التهاون في تلك الفترة، والإستفادة من هذه المبادرة والإقبال على الوحدات الصحية للكشف ومتابعة فترات الحمل تحت مظلة توجيهات الرئيس السيسي لحماية صحة المرأة المصرية.