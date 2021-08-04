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قال الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والافريقية بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم الكامل لمراحل تنفيذ مشروع إنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، يضمن تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقاً لأعلى المعايير الإنشائية العالمية بحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الإفريقية الشقيقة بأنه دليل قاطع على حرص مصر على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل تنزانيا ومختلف دول القارة السمراء وتقديم جميع انواع والدعم للاشقاء الافارقة.

و اشار «السادات» في بيان له اصدره اليوم إلى جهود الخبراء والمهندسين والفنيين المصريين الكبيرة في تنفيذ مشروع انشاء سد «جوليوس نيريرى». لافتا إلى ان انشاء مصر لهذا السد يؤكد ان هناك اهتماماً كبيراً بمساندة ودعم الاشقاء الأفارقة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية