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«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية

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«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية «تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية

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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح مجمع المعرفة للثقافة المالية، بهيئة الرقابة المالية، الذي يعد منصة علمية معرفية تهدف إلى صناعة المعرفة والثقافة المالية والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الاعمال بالقطاع المالي غير المصرفي.

ويتكون مجمع المعرفة للثقافة المالية من أربعة جهات رئيسية وهي معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية واخيراً المركز الاقليمي للتمويل المستدام.

وشمل وفد التنسيقية كل من النائبة غادة على والنائبة مارثا محروس، عضوتى مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، وأحمد جمال عضو التنسيقية.

المصرى اليوم

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