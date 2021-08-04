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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي WE السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إراحة حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي عن لقاء وادي دجلة ولاعبي المنتخب الأولمبي.

وفضل موسيماني إراحة عناصر المنتخب الأولمبي وفي مقدمتهم محمد الشناوي عن لقاء اليوم والاعتماد على القوام الأساسي الذي خاض مواجهة أسوان الأخيرة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏ محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ‏ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد ‏مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏ حراسة المرمى: على لطفي الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- محمود متولي- على معلول الوسط: عمرو السولية- اليو ديانج أمامهم: محمد مجدي أفشة- كهربا- أجايي الهجوم: محمد شريف

ويحتل فريق الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض مباراة أكثر، فيما يتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الأخير بعدما جمع 23 نقطة.

تنقل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

مباراة الأهلي ووادي دجلة علي استاد السلام في الدورى الممتاز - صورة أرشيفية

- الأهلي في مواجهة وادي دجلة، في أولى المباريات يوم 4 أغسطس على ملعب الأهلي.

- الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 7- 8- 2021، على ستاد «الأهلي we السلام» ضمن مؤجلات الجولة 23.

- الأهلي والإسماعيلي، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 11- 8- 2021 على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29.

- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.