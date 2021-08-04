أخبار عاجلة

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ -
فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو) -
ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي -
تنسيق الثانوية العامة 2021 .. بيان كليات الشعبة الأدبية وباقي الشعب -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو) -
طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة -
الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم -
«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة 5 من أسره واحدة فى تصادم ببني سويف

Print
إصابة 5 من أسره واحدة فى تصادم ببني سويف إصابة 5 من أسره واحدة فى تصادم ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب زوج وزوجته وأطفالهم الثلاثة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي عند نزلة سنور بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بداخلها أسرة كاملة بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعي «شعبان محمد إبراهيم» 40 سنة، عامل مصاباً بكدمات بالظهر، وزوجته «فاطمة يحيى بيومي» 38 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، وأطفالهم الثلاثة «يوسف» 13 سنة، «يحيى» 13 سنة، و«ياسين» 6 سنوات وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جري نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محاكمة 12متهما بخلية هشام عشماوى الإرهابية

محاكمة 12متهما بخلية هشام عشماوى الإرهابية

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ

رئيس حقوق الإنسان الأرمن: أذربيجان أطلقت النيران في قرى وسكانها لجأوا للملاجئ

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)

فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواه .. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا (فيديو)