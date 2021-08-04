إصابة 5 من أسره واحدة فى تصادم ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب زوج وزوجته وأطفالهم الثلاثة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي عند نزلة سنور بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بداخلها أسرة كاملة بينهم 3 أطفال.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعي «شعبان محمد إبراهيم» 40 سنة، عامل مصاباً بكدمات بالظهر، وزوجته «فاطمة يحيى بيومي» 38 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، وأطفالهم الثلاثة «يوسف» 13 سنة، «يحيى» 13 سنة، و«ياسين» 6 سنوات وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جري نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.