أولمبياد طوكيو 2020.. كيشو يحرز البرونزية الثالثة لمصر

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نجح محمد إبراهيم كيشو، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، في اقتناص الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

إذ استطاع كيشو تحقيق الفوز على لاعب روسيا، وبطل العالم لعام 2018، ليحرز الميدالية الأولى لمصر والعرب في المصارعة لهذه الدورة الأولمبية.

وكان محمد ابراهيم كيشو قد خسر أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف في منافسات وزن 67 كجم، في الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كيلو، لينافس على الميدالية البرونزية.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمصارعة.

كما نجح في الفوز على هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.