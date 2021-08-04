«أنا أتنفس الحب».. ياسمين صبري تتمسك بالحكم والأقوال لكشف مشاعرها

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تميل الفنانة ياسمين صبري إلى التواصل مع جمهورها من خلال التحدث بصراحة لتكشف مشاعرها وتجربة تعيشها بالوقت الحالي، وهو ما فعلته منذ ساعات.

حيث شاركت بتغريدة عبر موقع التغريدات «تويتر»: «أنا اتصل بالسّعادة والبهجة في هذا الكون.. أنا أزيح عن كاهلي كل صورة يريدها الآخرين مني، لأكون أنا.. كل أحكام الآخرين عني هي انعكاس لهم.. أنا خُلقت لأعيش تجربتي الجميلة واتقبلها كما هي.. لن ترى النور الذي بداخلي إلا إذا اتصلت به... أنا اتنفس الحب».

وباتت «صبري» تهتم بالمشاركة بالأقوال والحكم مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية، فنقلت عن الأديب والفقيه جلال الدين الرومي منذ يومين قوله: «بالأمس كنت ذكياً فأردت أن أغير العالم، اليوم أنا حكيم ولذلك سأغير نفسي» وقبلها بعثت رسالة شكر إلى الله وتقول: «الحمد لله على نعمة الروح والقلب والعقل أيدٍ مطوية قلب أحمر أحبك يا الله».

ومن الأقوال التي اختارت نشرها الفترة الماضية: «لَنْ تَحصُل عَلى شَيء، إلا بَعدما تَحصُل عَليه بِداخلك أولاً.. لـ شمس التبريزي»، بالإضافة إلى إهتمامها بممارسة الرياضة لتحرير أي طاقات سلبية وتنشيط الجسد، وطالما أحبت ممارسة «اليوجا» لقدرتها على نشر السلام الداخلي والاستمتاع بالطبيعة.