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يصدر قرار جمهوري بترقية أعضاء بالتمثيل التجاري (تفاصيل)

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السيسي يصدر قرار جمهوري بترقية أعضاء بالتمثيل التجاري (تفاصيل) يصدر قرار جمهوري بترقية أعضاء بالتمثيل التجاري (تفاصيل)

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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا جمهوريًا بترقيات التمثيل التجاري والتى شملت تعيين مستشار تجارى في وظيفة وزير مفوض تجارى وهى نها محمد كمال، وكذا تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجارى في وظيفة مستشار تجاري، وهم:

تامر السيد محمد، حسام الدين هانى نجم ،عمرو فاروق البكرى، ياسر حسن حجازى ،حسن ممدوح حريز، محمد محسن المغربى ،محمد حلمى نبوى، طارق عبدالحميد قشوع ،إسلام أحمد أبوزيد ،سيف الله يوسف خالد، محمد حسانين إسماعيل، حازم محمود غالب، عمرو عاشور الكيلانى، المعتز بالله على إسماعيل، شريف عبدالله عرفان، إيهاب محمد صلاح الدين، مطر حسين الموافي، هشام محمد رشاد.

وقالت الوزيرة أن هذا القرار يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى تعزيز الدور المحورى لجهاز التمثيل التجارى المصرى بإعتباره الذراع التجاري للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الأساسية في تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمي والدولي لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة للإستثمار في السوق المصري.

المصرى اليوم

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