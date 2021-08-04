التعاون الدولي: 28 مليون دولار قيمه المنح اليابانية لقطاع الصحة منذ جائحة كورونا

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وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطابات المتبادلة واتفاق منحة مع كل من السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ بشأن زيادة قيمة منحة مقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى ملحق للعيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان لترتفع إلى ٢.١٠٨ مليار ين ياباني ما يعادل ١٩ مليون دولار،

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين بلغت نحو 3 مليارات دولار لتنفيذ 14 مشروعًا في قطاعات متنوعة من بينها الكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري، ومنذ جائحة كورونا دعمت اليابان قطاع الصحة بمنح قيمتها 28 مليون دولار، متمثلة في منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا وشراء المعدات الطبية بالإضافة إلى منحة تدشين مبنى العيادات الخارجية لمستشفى أبوالريش بقيمة 19 مليون دولار.

وأوضحت «المشاط»، أنه رغم جائحة كورونا إلا أن علاقات التعاون الدولي مع اليابان شهدت العديد من الاتفاقيات الهامة والمحورية بخلاف اتفاقيات دعم قطاع الصحة، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 236 مليون دولار في فبراير الماضي في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافالتنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مستشفى أبو الريش الذي يعتبر صرح ضخم لعلاج الأطفال حيث يعالج أكثر من 25 ألف مريض شهريًا.

من جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالمي، بالحكومة اليابانية وهيئة الجايكا على الدعم المقدم منهما للمستشفى؛ لتمويل بناء مبنى العيادات الخارجية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وتقديم برامج التدريب للممرضات والأطباء العاملين بالمستشفى.

وأكد الوزير، أن زيادة المنحة لمشروع مستشفى أبو الريش للأطفال يساهم فى تخفيض الزحام على المستشفى، وتقليل قوائم الانتظار للأطفال الذين يأتوا من كافة أنحاء الجمهورية.

في ذات السياق أكد السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، على أهمية مستشفى أبوالريش الذي يوفر العلاج لآلاف الأطفال من مختلف أنحاء مصر، موضحًا أن زيادة قيمة المنحة يدعم عملية الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية في أسرع وقت ممكن، لتمكن الأطفال من الاستفادة من الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة. وقال ماساكي، إن الحكومة اليابانية تعمل عن قرب مع الحكومة اليابانية في العديد من مجالات التعاون والتنمية من بينها قطاع الصحة.