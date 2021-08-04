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بعد أزمة تهريب المنشطات.. «القوى العاملة» بالنواب تطالب بفتح التحقيقات بعد تورط لاعبي أثقال

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بعد أزمة تهريب المنشطات.. «القوى العاملة» بالنواب تطالب بفتح التحقيقات بعد تورط لاعبي أثقال مصر بعد أزمة تهريب المنشطات.. «القوى العاملة» بالنواب تطالب بفتح التحقيقات بعد تورط لاعبي أثقال

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قال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن وزارة الرياضة والشباب تبذل دورا هاما في نبذ العنف والتعصب الكروي والاحترام بين جماهيري قطبي الكرة المصرية «الأهلي والزمالك».

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، على ضرورة عدم الانسياق خلف مايتم كتابتة على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة وأن هناك البعض يستغل هذه المنصات لزرع الفتن والتعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية؛ لتحقيق أهداف شخصية بزعزعة الاستقرار في المجتمع ككل.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن جماهير الكرة أصبحت تعانى من أزمات غير مسبوقة تجاه بعضها البعض، فالتشجيع بينها لم يعد قاصراً على استخدام مفردات بث الحماسة للاعبين، بل أصبح السباب وتبادل الاتهامات والعنف هو السمة الغالبة على بعض المشجعين، ولذلك لأبد من زيادة الوعي والتوعية للجماهير من خلال شتي الطرق والوسائل، فضلا عن نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

وشدد البرلماني، على الدور المهم لإدارة الأندية خلال الفترة المقبلة؛ لتقويم وتهذيب لاعبيها أولًا قبل البحث عن الجمهور، خاصة مع أزمة توريط لاعبي أثقال في «تهريب منشطات»، مما يتسبب في تهديد لاعبي مصر بالإيقاف لعامين أخرين بعد نهاية فترة الإيقاف الحالية، بسبب هذا الامر، مطالبًا بفتح التحقيقات الكامل من قبل الجهة المختصة ومحاسبة المُتسبب في ذلك، خاصة وأنهم يمثلون الدولة المصرية في الخارج، كما أنه تم ملاحظة خروج بعض الاعبين والاداريين عن الروح الرياضية وهذا يتسبب في شحن وتأجيج الجماهير البعض ضد البعض.

ووجة البرلماني رسالة إلى إدارة الأندية: «لأبد أن تكونوا خط دفاع عن القيم والمبادئ والروح الرياضية»، مشددة على ضرورة قيام المسئولين بمحاسبة مدعى الإعلام الجدد الذي انتشروا في البرامج والمنصات الاعلامية في الفترة الأخيرة، وخاصة المنتمين للاندية وهم احد اسباب هذا الشحن والتعصب الأعمى، كما أن هذه الممارسات تعتبر جديده على الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة..

المصرى اليوم

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