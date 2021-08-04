أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو) -
طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة -
الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم -
«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو) -
محلل روسي: موسكو لن تعترف بـ «طالبان» إلا في هذه الحالة (فيديو) -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك -
عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر .. مشاهدة كيشو ومحمد متولي على ميداليتين برونزيتين في المصارعة

Print
بث مباشر .. مشاهدة كيشو ومحمد متولي على ميداليتين برونزيتين في المصارعة بث مباشر .. مشاهدة كيشو ومحمد متولي على ميداليتين برونزيتين في المصارعة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنتظر الجماهير المصرية مشاهدة محمد إبراهيم «كيشو» ومحمد متولي وتنافسهما على ميداليتين برونزيتين في المصارعة الحرة وكل من نائل نصار ومحمد زيادة في نهائي الفروسية ضمن منافسات دورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020

الساعة 12:38: محمد إبراهيم «كيشو» ضد الفائز من فريدريك بيرهوس «الدنمارك» وأرتيم سوركوف «»- برونزية المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

الساعة 12:52م: محمد متولي ضد الفائز من أتابيك أزيسبيكوف «قرغيزستان» ودينيس كودلا «ألمانيا»- برونزية المصارعة الرومانية وزن 87 كجم.

الساعة 12:00م: نائل نصار ومحمد زيادة- نهائي الفروسية.

التردد: 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ:3/4

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

روسيا : طالبان ضمنت العفو للقوات الأفغانية ولن يكون هناك عمليات تطهير

روسيا : طالبان ضمنت العفو للقوات الأفغانية ولن يكون هناك عمليات تطهير

مطار الغردقة يستقبل 525 سائحا روسيا

مطار الغردقة يستقبل 525 سائحا روسيا

روسيا: أمريكا تلتزم الصمت أمام مطالب الأفغان بمغادرة بلادهم: أين حقوق الإنسان؟

روسيا: أمريكا تلتزم الصمت أمام مطالب الأفغان بمغادرة بلادهم: أين حقوق الإنسان؟