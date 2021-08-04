بث مباشر .. مشاهدة كيشو ومحمد متولي على ميداليتين برونزيتين في المصارعة

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تنتظر الجماهير المصرية مشاهدة محمد إبراهيم «كيشو» ومحمد متولي وتنافسهما على ميداليتين برونزيتين في المصارعة الحرة وكل من نائل نصار ومحمد زيادة في نهائي الفروسية ضمن منافسات دورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020

الساعة 12:38: محمد إبراهيم «كيشو» ضد الفائز من فريدريك بيرهوس «الدنمارك» وأرتيم سوركوف «روسيا»- برونزية المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

الساعة 12:52م: محمد متولي ضد الفائز من أتابيك أزيسبيكوف «قرغيزستان» ودينيس كودلا «ألمانيا»- برونزية المصارعة الرومانية وزن 87 كجم.

الساعة 12:00م: نائل نصار ومحمد زيادة- نهائي الفروسية.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

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