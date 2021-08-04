تشميع عيادة طبية غير مرخصة في أسوان

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شنت مديرية الصحة بأسوان، حملة تفتيش بنطاق مركز أسوان، برئاسة الدكتور«إسلام شمروخ» مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة «هبة سيد اسماعيل» مدير إدارة العلاج الحر، حيث أسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع عيادة لعلاج السمنة والنحافة غير مرخصة تديرها ممارسة غير مختصة بالكشف ووصف العلاج والأدوية، وضبط المخالفات الموجودة بالمكان، وتحرير محضر بها، وتم قيدها بجنح أمن دولة طوارئ لعرضها على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط (٢٩٥) علبة مخالفة بإجمالي (٦٣٨٢) وحدة متنوعة من أدويه ومكملات غذائية وأغذية خاصة وعينات مجانية محظور تداولها وحيازتها لغير المؤسسات الصيدليه المرخص لها بذلك.