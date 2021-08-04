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«أمن المنافذ» يضبط 21 قضية أمن عام وتهريب بضائع

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«أمن المنافذ» يضبط 21 قضية أمن عام وتهريب بضائع «أمن المنافذ» يضبط 21 قضية أمن عام وتهريب بضائع

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واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من القضايا أبرزها، ضبط قضيتي تهريب بضائع أجنبية الصنع، و19 قضية أمن عام، وضبط 1178 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

كما تمكنت الجهود من تنفيذ 148 حكم قضائي متنوع، وضبط 4 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل الحملات الأمنية جهودها على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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