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لعدم الامتثال للاحترازات.. إغلاق قاعة أفراح بمكة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين

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لعدم الامتثال للاحترازات.. إغلاق قاعة أفراح بمكة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين لعدم الامتثال للاحترازات.. إغلاق قاعة أفراح بمكة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين
خلال حملة مكثّفة نفّذتها بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة

لعدم الامتثال للاحترازات.. إغلاق قاعة أفراح بمكة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً ببلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة قاعة أفراح؛ لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتفصيلاً؛ قامت الفِرق الرقابية بالبلدية بمشاركة اللجنة المشتركة بحملة مكثّفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة قاعات وقصور الأفراح ضِمن نِطاقها الإشرافي.

وأسفرت الحملة عن إغلاق القاعة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وتتوزع الفِرق الميدانية على كل أرجاء العاصمة المقدّسة؛ للتأكد من مدى التزام جميع قاعات المناسبات والمجمعات والأنشطة التجارية بالتوجيهات الصادرة والاحترازات والإجراءات النظامية للوقاية من فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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