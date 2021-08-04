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فينجادا: دورى الرديف سيكون بشكل مختلف فى الموسم المقبل

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فينجادا: دورى الرديف سيكون بشكل مختلف فى الموسم المقبل فينجادا: دورى الرديف سيكون بشكل مختلف فى الموسم المقبل

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أكد البرتغالي فينجادا٬ المدير الفني لاتحاد الكرة٬ أنه قدم اقتراح لاتحاد الكرة باقامة دوري الرديف لمواليد 99 فى الموسم المقبل وذلك بشكل جديد.

وقال فينجادا فى تصريحات إذاعية:"نقوم بدراسة اقامة دوري الرديف بشكل مختلف فى الموسم المقبل وذلك بخوض المباريات خلال اليوم التالي لمباريات الفريق الاول إلى جانب السماح بمشاركة ٣ من اللاعبين الكبار مع مواليد ٩٩".

وأضاف: "هدفنا هو تطوير اللعبة بالتنسيق مع مسؤولي اتحاد الكرة وهذا يتطلب جهد وعمل كبير على مدار الفترة المقبلة".

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