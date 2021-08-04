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لجنة فنية لدراسة أسباب تراكم المياه بمنطقتى الخور والشطب بمركز دراو

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجنة فنية برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا للقيام بالمعاينة الميدانية لبحث ودراسة أسباب مشكلة ظهور البرك والمستنقعات وتراكم المياه بمنطقتى الخور والشطب قبلى بمركز دراو.

وأكد اللواء أيمن رضا بأن اللجنة تضم إستشارين ومتخصصين من كلية الهندسة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علاوة على مسئولى الجهات التنفيذية من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان ومجلس المدينة، مشيراً بأنه تم البدء في تنفيذ الحل العاجل من خلال إستدعاء عربات الكسح التابعة لشركة المياه لشفط وسحب كافة كميات المياه المتراكمة في غرف الصرف الصحى والمنطقة المحيطة بعمارات الإسكان الإجتماعى، مع القيام بمراجعة وتطهير وتسليك شبكات الصرف والإنتهاء منها بالكامل خلال ثلاثة أيام وتوفير أغطية لها .

واوضح أيمن رضا بأن اللجنة أوصت بسرعة إعادة صيانة وتشغيل ٤ أبار معطلة لتؤدى دورها في سحب وإستيعاب المياه الجوفية للحد من تأتيرها السلبى بمساكن قرية الشطب قبلى، لافتاً إلى أنه فور انتهاء اللجنة من أعداد تقرير مفصل يضم كافة الأسباب والتوصيات والحلول الفنية والهندسية المطلوبة سيتم عرضه على محافظ أسوان لإتخاذ الخطوات التنفيذية للحلول الجذرية لهذه المشكلة وتلبية مطالب المواطنين بهذه المنطقتين السكنيتين والمتضررين من صعوبة حركة الدخول والخروج لمنازلهم بسبب هذه المستنقعات، بجانب خطورتها على الحالة الإنشائية للعمارات السكنية والبيوت الريفية، بالإضافة إلى تسببها في التلوث البيئى وإنتشار الباعوض والذباب وغيرها من الزواحف والحشرات الضارة بالمنطقتين .

المصرى اليوم

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