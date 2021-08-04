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أثارت الفنانة روبي الجدل بظهورها، منذ ساعات، في حفل زفاف وتغني بعض أغانيها القديمة وترقص مع العروس.

وحلّت وترتدي فستان أسود وترقص على أغنية «بقالي ليالي» و«كل أما أقوله آه».

وتلقت الإشادات والانتقادات على اللقطات المصورة، إذ وجدها البعض أنيقة ووجودها ينشر السعادة في أي مكان قائلين: «وجودها بيفرق».

في المقابل، انتقد الكثيرين رقصها وظهورها بحفلتيها بالساحل الشمالي، الأسابيع الماضية، وترقص أكثر من اهتمامها بالغناء، فقالوا: «صوتها وحش وبتروح ترقص بس» وتابع آخرون: «مافيش تجديد في الأغاني بتاعتك طيب وكله رقص».