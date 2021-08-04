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جدة تشهد تنفيذ حكم القصاص في يمني قتل مواطناً سعودياً بإطلاق النار عليه

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جدة تشهد تنفيذ حكم القصاص في يمني قتل مواطناً سعودياً بإطلاق النار عليه جدة تشهد تنفيذ حكم القصاص في يمني قتل مواطناً سعودياً بإطلاق النار عليه
"الداخلية" تحذّر كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك: العقاب الشرعي مصيره

جدة تشهد تنفيذ حكم القصاص في يمني قتل مواطناً سعودياً بإطلاق النار عليه

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة -يمني الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس؛ أصابته في صدره؛ ما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / أحمد محمد عوض العليمي -يمني الجنسية- على قتل / يحيى بن يحيى بن عبدالله النجراني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس أصابته في صدره، ما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأًيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد محمد عوض العليمي -يمني الجنسية- اليوم الأربعاء 25 / 12 / 1442هـ ،بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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