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وفاة فني كهرباء بمركز المنصورة أثناء إجراء صيانة لأعمدة الإنارة على الطريق الدائرى

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وفاة فني كهرباء بمركز المنصورة أثناء إجراء صيانة لأعمدة الإنارة على الطريق الدائرى وفاة فني كهرباء بمركز المنصورة أثناء إجراء صيانة لأعمدة الإنارة على الطريق الدائرى

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لقى فنى كهرباء بمركز المنصورة مصرعه صعقا، اليوم، أثناء قيامه بأعمال الصيانة لأعمدة الانارة على الطريق الدائري بالمنصورة .

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز المنصورة بوقوع حادث صعق لأحد العاملين بصيانة الطريق الدائري بنطاق المركز وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين تعرض الفني مصطفى سعد أحمد مدير إدارة الكهرباء بمركز المنصورة للصعق وتوفى متأثرا بإصابته أثناء قيامه بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة على الطريق الدائري الواقع بنطاق المركز.

وأكد شهود عيان أنه تم فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة لإجراء أعمال الصيانة ولكن اثناء العمل ووجود الفني مصطفى سعد أحمد في صيانة أحد الأعمدة تم إعادة التيار مركزيا بجميع الأعمدة مما أدى إلى اصابته بالصعق ووفاته.

تم نقل الجثة لمستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق .

المصرى اليوم

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