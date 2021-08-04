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استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، السفير رضا الطايفي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكتبة مصر العامة بالمنيا.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور احمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، والدكتورة امل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا.

ناقش المحافظ، خلال اللقاء دور وأهمية مكتبات مصر العامة كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصري، وتلعب دوراً محورياً في توعية وتنمية مهارات الأطفال والشباب، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات للعمل على تطوير الأنشطة بمكتبة مصر العامة بالمنيا، والتي جاء من أهمها تخصيص 5 مليون جنيه دعم من وزارة التخطيط، لأنشاء مبني جديد متعدد الطوابق بالمكتبة على مساحة 300 متر تقريبا، ويضم مسرح مغطي، وعدد من القاعات المتنوعة الاستخدام.

أكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية الدور الإيجابي التي تقوم به مكتبة مصر العامة بالمنيا، ودورها الثقافي في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات، مشيداً بالجهد المبذول من القائمين على العمل بالمكتبة.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى عدد من المطالب والمقترحات، حيث اكد على تقديم كافة سبل الدعم للمكتبة لإيمانه الكامل بأهمية ودور المكتبات في نشر الثقافة والوعى في المجتمع.