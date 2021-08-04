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ضمن «حياة كريمة».. الإسكندرية تعقد لمناقشة المشروعات التنموية لأهالي برج العرب (صور)

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استضاف مركز ومدينة برج العرب في الاسكندرية اليوم الاربعاء، اجتماع موسع بحضور ومشاركة ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وذكر الحضور أن هناك مشروعات متنوعة مزمع تنفيذها في مبادرة «حياة كريمة» لخدمة أهالي مركز برج العرب و٣ قرى أم والتوابع والنجوع، مؤكدين أنه في ظل هذه المبادرة العظيمة «حياة كريمة» ستكون كل القرى وتوابعها لديها جميع الخدمات الرئيسية بالإضافة إلى جميع المشروعات التنموية التي يتمناها الأهالي في تلك القرى.

وشارك في الاجتماع جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عبدالواحد ممثلا عن رئاسة مجلس الوزراء، وفاطمة كريم ممثل الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وممثل الهيئة الهندسية، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وكذلك ممثلي إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومحمد شعبان ومحمد مسعد ممثلي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

لتنفيذ "حياة كريمة" .. الاسكندرية تعقد اجتماع موسع لمناقشة المشروعات التنموية لأهالى نجوع وتوابع برج العرب (صور)
لتنفيذ "حياة كريمة" .. الاسكندرية تعقد اجتماع موسع لمناقشة المشروعات التنموية لأهالى نجوع وتوابع برج العرب (صور)
لتنفيذ "حياة كريمة" .. الاسكندرية تعقد اجتماع موسع لمناقشة المشروعات التنموية لأهالى نجوع وتوابع برج العرب (صور)
لتنفيذ "حياة كريمة" .. الاسكندرية تعقد اجتماع موسع لمناقشة المشروعات التنموية لأهالى نجوع وتوابع برج العرب (صور)
لتنفيذ "حياة كريمة" .. الاسكندرية تعقد اجتماع موسع لمناقشة المشروعات التنموية لأهالى نجوع وتوابع برج العرب (صور)

المصرى اليوم

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