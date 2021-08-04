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القبض على شخص انتحل صفة موظف بحي مدينة نصر للاستيلاء على الأموال

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القبض على شخص انتحل صفة موظف بحي مدينة نصر للاستيلاء على الأموال القبض على شخص انتحل صفة موظف بحي مدينة نصر للاستيلاء على الأموال

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تمكنت أجهزة الأمن، الخميس، من ضبط أحد الأشخاص انتحل صفة موظف بحي مدينة نصر وتحصل على مبالغ مالية من بعض السكان بزعم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخصين، مقيمين بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالمرور على المنطقة سكنهما مدعيًا بأنه موظف بالحي التابع لمحل سكنهما وتحصله من كلٍ منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما، إلا أنهما ارتابا في أمره فقاما بالإبلاغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم بدائر قسم شرطة عين شمس.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته مجموعة من الأوراق التي تدل على ممارسة نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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