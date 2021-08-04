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السكرتير العام المساعد بقنا تعقد اجتماعا لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل

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السكرتير العام المساعد بقنا تعقد اجتماعا لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل السكرتير العام المساعد بقنا تعقد اجتماعا لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل

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عقدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا موسعا لمتابعة رصد وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية والتعديات على نهر النيل والجزر بنطاق محافظة قنا، وذلك بحضور كلا من وكيل وزارة الموارد المائية والري، ووكيل مديرية الزراعة ،ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة، ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومديري حماية النيل، ووحدة استرداد أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمحافظة.

اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا

وأوضحت السكرتير العام المساعد، أنه تم رصد عدد من التعديات على الأراضي الزراعية والنيل بمحافظة قنا باستخدام التقنيات الحديثة بوزارة الموارد المائية والري، ووجهت بتكليف لجنة مكونة من أعضاء من الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديرية الزراعة ،والوحدات المحلية بدائرة المحافظة ،والمتغيرات المكانية لتحديد ورصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والنيل ،واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وكذا تحديد نوعية المتغير على هذه الأراضي وموقفها القانوني.

اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا

وأكدت على قيام الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ،وقطاع حماية النيل بقنا على إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في ومن واجبنا الحفاظ عليه.

اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا

وأضافت ان حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء مازالت مستمرة لإزالة أي تعديات وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا

المصرى اليوم

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