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«الداخلية»: ضبط 25 سلاحا ناريا و111 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: ضبط 25 سلاحا ناريا و111 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 25 سلاحا ناريا و111 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 25 قطعة سلاح نارى، و111 قضية مخدرات وتنفيذ 50513 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 25 قطعة سلاح نارى، بحوزة 24 متهم، وتنفيذ 50513 حكم قضائي، وضبك تشكيل عصابي ضم متهمان، إرتكبا 5 متنوعة.

و في مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 111 قضية مخدرات بإجمالى 116 متهم و15 متهم هارب، و10 لقيامهم بأعمال البلطجة، و267 دراجة نارية مخالفة، و26606 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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