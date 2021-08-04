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النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة أمريكي داخل فندق شهير في الهرم

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النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة أمريكي داخل فندق شهير في الهرم النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة أمريكي داخل فندق شهير في الهرم

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«أزمة قلبية».. هذا ما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي المبدئي، للنيابة العامة، بشأن أسباب وفاة أمريكي الجنسية عُثر على جثته داخل فندق شهير في منطقة الرماية بالهرم في الجيزة.

النيابة صرحت بدفن جثمان المتوفى البالغ من العمر 67 عامًا، بعدما جاء بتحريات أجهزة الأمن بأنه لا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.
وكشفت التحقيقات أن العجوز الأمريكي حضر إلى الفندق محل الواقعة رفقة صديقته قبل 3 أيام.

وفي وقتٍ سابق، عثرت أجهزة الأمن على جثة لسائح أمريكي الجنسية، متوفي داخل غرفته في أحد الفنادق بمنطقة الرماية، وأُخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

التحريات توصلت إلى الرجل كان برفقه صديقته في غرفته بالفندق بمنطقة الهرم، وأن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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