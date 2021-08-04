محافظ الجيزة: دعم الوحدات المحلية والقري باحتياجاتهم من عمال النظافة

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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعا موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن للإطلاع على المجهودات التي تنفذ لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين ووضع اليات تطوير تلك الخدمات بما يحقق المستوي المأمول .

إستمع من رؤساء المراكز والمدن عن الإمكانيات البشرية والمعدات المتواجدة لديهم والاحتياجات العاجلة لتطوير الاداء مؤكداً على تدعيم كافة الإحتياجات من العماله والمعدات لتحقيق مستوي لائق في ملف النظافة .

موجهاً بصيانة كافه المعدات المعطلة للإستفادة منها وإدخالها الخدمة وإدخال كل القري في منظومة النظافة والجمع السكنى وعدم الاكتفاء بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمركز .

وكلف رؤساء المراكز والمدن بدعم جهود جمعيات المجتمع المدني والشباب الراغبين في المشاركة في تطوير وتجميل مداخل القري ورفع المخلفات لتتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمعية

كما أكد على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال رفع المخلفات سواء من خلال الوحدات المحلية أو من خلال شركات وجمعيات الجمع السكني للمخلفات مع التركيز على رفع المخلفات المتراكمه على مدار فترات زمنية .

ووجه مدير مديرية الري بالتنسيق مع المراكز ووضع خطه لرفع أي مخلفات يتم إلقاءها بالترع والمصارف أولا بأول مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة عدم إلقاء المخلفات بهما لما لها من أهمية بالإضافه إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لنقل أعمدة الإنارة من مسارات أعمال تبطين الترع .

ووجه بإعادة توزيع العماله التابعة لمديرية الطرق والخاصه بالتجريد والصيانات البسيطة للطرق للإستفادة منها ودعم المراكز والمدن بهم.

وشدد على أنه غير مسموح بعد رصف أي شارع بأن يتم حفره أو تكسيره مع ضرورة الإهتمام بتجريد ونظافه تلك الشوارع بدون إستخدام للمعدات الثقيلة لعدم التأثير على طبقة الرصف وأرصفه المشاه بها .

ووجه مديرية الطرق بعدم إسناد أي أعمال للشركات والمقاولين التي لم تثبت جديتها في تنفيذ الأعمال على أكمل وجه خلال العام المالي الماضي مشدداُ على إزالة أي تعديات على الطريق العام قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير للطريق للإستفادة منها في توسعه الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للطريق.