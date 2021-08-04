أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو) -
طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة -
الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم -
«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو) -
محلل روسي: موسكو لن تعترف بـ «طالبان» إلا في هذه الحالة (فيديو) -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك -
عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

انهيارات صخرية بسبب الأمطار الغزيرة في ()

Print
انهيارات صخرية بسبب الأمطار الغزيرة في السعودية (فيديو) انهيارات صخرية بسبب الأمطار الغزيرة في ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة فيفاء في المملكة العربية إلى انهيارت صخرية في عدة أماكن.

وبحسب قناة السعودية، تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة فيفاء في منطقة جازان بانهيارات صخرية.

وأشارت إلى أن هذه الانهيارات حدثت نتيجة أمطار مستمرة، وأدت إلى انقطاع طرق في المحافظة.

​ونشرت القناة السعودية مقطعا مصورا يوثق الانهيارات الصخرية على بعض الطرق، لافته إلى أن الجهات المعنية متمثلة في الدفاع المدني، تتعامل مع هذه الانهيارات، وشددت على ضرورة التقيُّد بالتعليمات والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو)

«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو)

محلل روسي: موسكو لن تعترف بـ «طالبان» إلا في هذه الحالة (فيديو)

محلل روسي: موسكو لن تعترف بـ «طالبان» إلا في هذه الحالة (فيديو)

حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو

حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو