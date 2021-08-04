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أدت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة فيفاء في المملكة العربية السعودية إلى انهيارت صخرية في عدة أماكن.

وبحسب قناة الإخبارية السعودية، تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة فيفاء في منطقة جازان بانهيارات صخرية.

وأشارت إلى أن هذه الانهيارات حدثت نتيجة أمطار مستمرة، وأدت إلى انقطاع طرق في المحافظة.

​ونشرت القناة السعودية مقطعا مصورا يوثق الانهيارات الصخرية على بعض الطرق، لافته إلى أن الجهات المعنية متمثلة في الدفاع المدني، تتعامل مع هذه الانهيارات، وشددت على ضرورة التقيُّد بالتعليمات والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.