«الوزراء السوداني» يوافق بالإجماع على مشروع قانون انضمام السودان للمحكمة الجنائية الدولية

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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تصويت مجلس الوزراء السوداني بالإجماع على مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يمهد الطريق لخطوة جديدة تجاه محاكمة محتملة للرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام الهيئة الدولية.

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك في تغريدة له على موقع تويتر: «أجزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

وتابع حمدوك: «تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه». وشدد حمدوك أن «العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه».

ولم يدل حمدوك بمزيد من التفاصيل حول تداعيات هذا القرار فيما يتعلق بمحاكمة محتملة للبشير، على الرغم من أن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء السوداني تفتح الباب أمام مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير-مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية- أمام المحكمة للتحقيق في جرائم حرب وإبادة جماعية ارتكبت في إقليم دارفور خلال ولايته. ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، سيتم عقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه.

وفي فبراير 2020 وعد مجلس السيادة الانتقالي، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحقه بتهم ارتكاب تطهير عرقي وجرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب السودان والذي اندلع عام 2003. ويحاكم البشير بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو 1989، وهو موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وفي أكتوبر الماضي، زارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الخرطوم. وعقدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية اجتماعات مكثفة مع المسؤولين السودانيين بشأن مذكرة التوقيف الصادرة بحق عمر البشير و3 من مساعديه في التهم الموجهة لهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.