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مرة أخرى يفعلها الفنان حسين الجسمي ويحقق أرقام قياسية بنسب الاستماع إلى أغانيه باللهجة المصرية دون أن يطرح تلك الأغاني في فيديوهات مصورة، إذ حققت الأغنية الأخيرة لـ«الجسمي» التي طرحها باسم «حتة من قلبي» 19 مليون مشاهدة حتى الآن، وتقترب من الـ20 مليونا خلال أسبوعين من طرحها، لتضع «الجسمي» على صدارة تريند «يوتيوب» و«تويتر».



«وش من غير كاني وماني ..طبعي بدخل في الموضوع ..انتي صورتك مستلماني كل أيام الأسبوع»، كلمات صاغها الشاعر أيمن بهجت قمر -شريك الجسمي في أغنيته السابقة «بالبنط العريض»- وإيقاع راقص لحنه «الجسمي» بنفسه، -كما فعل في الأغنية«بالبنط العريض»- ووزعها على فتح الله، صناعة مصرية لأغنية تسير بقوة نحو صدارة أغنيات موسم صيف 2021، على غرار أغنية الجسمي السابقة باللهجة المصرية أيضا، «بالبنط العريض» التي تصدرت أغنيات صيف 2020 وحققت نصف مليار مشاهدة حتى الآن، وليتفوق «الجسمي» على كبار نجوم الغناء، وليظل صوت الجسمي باللهجة المصرية ينساب بلطف وبهجة وسط نسمات الصيف الحارة.

بوستر أغنية بعنوان "بالبُنط العريض" للفنان حسين الجسمي - صورة أرشيفية



وكالعادة، لم يصور «الجسمي» أغنيته الجديدة، بل طرحها عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» بطريقة «ليريكال» التي تعتمد على كتابة كلمات الأغنية على الشاشة مع بعض الحلى والمؤثرات البصرية دون تصويرها أو مشاهد حية، وعلى الإيقاعات الراقصة المبهجة التي دفعت كثيرين لعزف الأغنية عبر الطبل وتقديمها في فيديوهات حرص الجسمي على نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأثار تصدر حسين الجسمي بأغنيته الجديدة «حتة من قلبي» تعليقات كثير من متابعيه وجمهوره في مصر للاحتفاء به، إذ كتب متابع «نفسي أحب قبل ماحسين الجسمي يعتزل»، وعلق آخر: «‏أنا على يقين ان أغانى حسين الجسمى حلوة عشان هو اللى بيغنيها ..دور كده ع أغنية وحشة ليه مش هتلاقى عشان هو اللى برنس وصوته اللى بيحلى الأغنية»، وكتبت متابعة: «‏عايزة أتخطب في فترة حسين الجسمي يبقي منزل فيها أغنية جديدة كدة مكسرة الدنيا ونركب بيها التريند كدة».

حسين الجسمي



الجسمي الذي نال شهرته في مصر والعالم العربي بأغنية الأولى باللهجة المصرية «بحبك وحشتيني»- وهي أغنية فيلم «الرهينة» عام 2006، الذي لعب بطولته أحمد عز وياسمين عبدالعزيز- صاحب نجاحات سابقة في الغناء باللهجة المصرية ورصيد في التغني بالعامية المصرية بشكل يفوق نجومها المعتادين.



وتوالت نجاحات الجسمي باللهجة المصرية، بغناء تترات المسلسلات التي وضعت له مكانة مميزة بين نجوم الغناء في سنوات معدودة ومنها «بعد الفراق» و«أهل كايرو»، وتألق «الجسمى» في إعادة تقديم أغان شهيرة لعدد من نجوم الغناء، منها «أما براوة» لـ«نجاة» الصغيرة، مقدما إياها بأدائه وصوته المميز، إلى جانب أغانيه الوطنية عن مصر التي اعتبرها وطنا ثانيا له ومنها «بشرة خير» و«تسلم إيدينك» و«ماتخافوش على مصر»، إذ أصبح صوت الجسمي رفيقا محببا للاحتفالات الوطنية خلال الأعوام الأخيرة، ففى عيد تحرير سيناء أطلق «تسلم إيدينك»، في 2013، كلمات نادر عبدالله وألحان وليد سعد، ومر عام، وأطلق أغنية ثانية وهى «سيادة المواطن»، كلمات «بهجت قمر» أيضا وألحان وليد سعد، وفى 2017 غنى «مبروك لمصر»، كلمات الدكتور نبيل خلف وألحان «سعد»، وفى العام نفسه يغنى لمصر «رسمنالك»، بصحبة الأطفال متحدثين عن مستقبل مصر، لافتًا إلى أنه ليس هناك ما هو صعب على المصريين: «أرضك ياما رزق وخير وروحك سرها إلهى»، وفى 2018 قدم كليب «مساء الخير»، بمشاركة الفنانين هانى رمزى وروجينا ورانيا يوسف.



وطرح «الجسمى» أغنيته «ماتخافوش على مصر»، كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر لـ«الجسمى» قائلا: «ماجتليش فرصة أقول لك متشكر، وأحيى دولة الإمارات من خلالك، وكنت مستنى فرصة وأقول لك كتر خيرك ومتشكر».

- صورة أرشيفية

وحصل «الجسمى» على تكريم ودرجة الدكتوراه الفخرية، 2015، خلال احتفالية «مصر تحتفل بعروبتها» بأكاديمية الفنون، وقال وقتها: «مصر قدمت لى الكثير، أكثر مما قدمت لها»، وعلق على التكريم في لقاء تليفزيونى، عبر القناة الأولى المصرية، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، قال: «لو سألت أي شخص في العالم مين هم الأجدع، هيقولوا المصريين، وعلاقتى بمصر هي علاقة عينى اليمنى بعينى اليسرى وأكثر، علاقتى بمصر بدأت بمشاهدتى مسلسلات «المال والبنون» و«ليالى الحلمية»، والموسيقى المصرية تعلقت بها.. مصر ملتقى الفن والأدب والأخلاق والمحبة والسلام».

وعن إجادته اللهجة المصرية، قال في لقاء سابق ببرنامج «أون ست» عبر«ON»: «أحب أتعمق في الحضارات والثقافة وعبر الصداقة والمسلسلات أقترب من اللهجات».