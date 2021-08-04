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اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء»

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اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» اليوم.. محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الزاوية الحمراء».

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة.

المصرى اليوم

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