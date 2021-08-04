«التحالف المصري» يدين هجوم داعش الإرهابي غربي النيجر

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أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش في منطقة تورودي، جنوب غرب النيجر، والقريبة من بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل 15 جنديّاً وجرح 7 إضافة لفقدان 6 آخرين، وأشارالتحالف أنّ قوات الدفاع النيجيرية وقعت في كمين نصبه تنظيم داعش الإرهابيّ، وأفاد أنّ الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقاً جرّاء عبوة ناسفة يدويّة الصنع.

ذكر التحالف أن منطقة تورودي تقع ضمن المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتى تعد مسرح منذ سنوات لعمليات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

عبر التحالف عن قلقه الشديد تجاه الهجمات الإرهابية المستمرة للجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش في دول الساحل الإفريقي، ويطالب الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساعدة لدولة النيجر لمواجهة العمليات الارهابية التي تشنها الحماعات المتشددة ودعم جهود الدولة في حربها ضد الإرهاب .