أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة) -
وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو) -
طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة -
الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم -
«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو) -
محلل روسي: موسكو لن تعترف بـ «طالبان» إلا في هذه الحالة (فيديو) -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك -
عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التحالف المصري» يدين هجوم داعش الإرهابي غربي النيجر

Print
«التحالف المصري» يدين هجوم داعش الإرهابي غربي النيجر «التحالف المصري» يدين هجوم داعش الإرهابي غربي النيجر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش في منطقة تورودي، جنوب غرب النيجر، والقريبة من بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل 15 جنديّاً وجرح 7 إضافة لفقدان 6 آخرين، وأشارالتحالف أنّ قوات الدفاع النيجيرية وقعت في كمين نصبه تنظيم داعش الإرهابيّ، وأفاد أنّ الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقاً جرّاء عبوة ناسفة يدويّة الصنع.

ذكر التحالف أن منطقة تورودي تقع ضمن المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتى تعد مسرح منذ سنوات لعمليات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

عبر التحالف عن قلقه الشديد تجاه الهجمات الإرهابية المستمرة للجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش في دول الساحل الإفريقي، ويطالب الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساعدة لدولة النيجر لمواجهة العمليات الارهابية التي تشنها الحماعات المتشددة ودعم جهود الدولة في حربها ضد الإرهاب .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة)

نتيجة الثانوية العامة 2021 | خطوات معرفة النتيجة برقم الجلوس (رابط النتيجة)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

وصلة رقص بين رانيا يوسف وجوهرة على أغنية «بنت الجيران» (فيديو)

طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة

طلب الصلح مع زوجته رجع جثة داخل بطانية.. تفاصيل مقتل موظف علي يد «نسايبه» في كرداسة

الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم

الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم