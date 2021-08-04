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مراكز متقدمة لجامعة جنوب الوادى فى مسابقة «إبداع 9»

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مراكز متقدمة لجامعة جنوب الوادى فى مسابقة «إبداع 9» مراكز متقدمة لجامعة جنوب الوادى فى مسابقة «إبداع 9»

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أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى حصول فريق جامعة جنوب الوادى للفنون الشعبية ( متخصص ) على المركز الثالث في مسابقة ابداع في الموسم التاسع لشباب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة كما حصل الطالب مصطفى حسانين ابراهيم على المركز الثالث في مسابقة المراسل التليفزيونى والإذاعي ( متخصص ) وحصل الطالب محمد عبدالرحمن محمد مراد على المركز الثانى في مجال التأليف المسرحي والطالبان اسماعيل محمد عبداللطيف وآلاء سيد على محمد على المركز الثالث في مجال الابتكارات العلمية ( الابتكارات الهندسية والطاقة والسيارات الكهربائية).

دكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى - صورة أرشيفية

وصرح الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالب عبدالرحمن محمد الزمقان حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل مؤدى للحركة ( متخصص) والطالبة عزة محمد سعد كأفضل تصميم أزياء والطالبة شاهندة رمضان إبراهيم على جائزة لجنة التحكيم كأفضل مؤدية للحركة ( متخصص ) في مجال الفنون الشعبية ( متخصص).

المصرى اليوم

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