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بمجرد أن تطأ قدماك حديقة حيوان النزهة في الاسكندرية، تقع عيناك لأول وهلة على تحف فنية بسيطة تحمل براعة وفن وملخص سنوات من العبقرية، بطلها فنان في العقد السابع من عمره يجلس وحيدا أمام احد جدران الحديقة على بعد أمتار من البوابة الرئسية، ليرسم كل من يقابله من زبائنه سواء الاطفال أو الشباب والشيوخ من زوار الحديقة.

عم أنور محمد، ذلك العبقرية الفذة الذي يعد رسام فن السلويت الوحيد في مصر والمعروف بـ«فن الرسم بالظل» أو الصورة الظلية، حيث التقت «المصرى اليوم» عم أنور للتعرف على عبقريته في الرسم بالمقص والظل في ثوان معدودة كما يقول، مشيرا إلى أنه يتمكن من رسم أي شخص من خلال ظله في ثوانى معدودة، وبـ 5 جنيه فقط.

وأضاف «أنور»، أنه الوحيد في مصر الذي يقوم بهذا الفن منذ عام 1964، مشيرا إلى أنه شارك في معارض فنية كثيرة خارج مصر أبرزها معرض طرابلس الدولى في ليبيا عام 1967، والذى تصادف وجود ام كلثوم لإحياء ليلة فنية هناك فطلبوا منها زيارة المعرض والجناح المصرى المشارك وقام برسمها بالظل وابدت اعجابها الشديد بالصورة.

وعن أبرز الشخصيات التي رسمها قال عم انور، أنه رسم العديد من الرؤساء والملوك من بينهم الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد والرئيس الجزائري السابق هواري بومدين، فضلاً عن رسم شخصيات فنية إلى جانب ام كلثوم مثل هانى شاكر وإلهام شاهين ونانسى عجرم .

وعن فن الرسم بالظل أو السلويت قال، أنه يتم رسم خيال الشخص مشدداً على ضرورة تقديم الدعم من خلال وزارة الثقافة للوصول إلى اكبر عدد ممكن من الشعب للتعرف عليه خاصة وأنه لازال لا يعرفه الكثير حتى الان.

وأشار إلى أن فن السلويت هو فن الظِّل أو فن الصورة الظليَّة، وهو من أحد أنواع الفنون التشكيلي التي تُعنى بإنتاج اللوحات الفنية على هيئة ظلال الأشياء دون وجود تفاصيل وصفيَّة تدل على الملامح الحقيقية لها، ويتم في هذا النوع من أنواع الفنون التشكيلة استخدام بعض الألوان لتكون هي الطابع الغالب في معظم أجزاء اللوحات الفنية، ومن أبرز الألوان المستخدمة في فن السلويت اللون الأبيض واللون الأسود، وعادة ما يستهدف فن السلويت إظهار جانب الظل من بعض أنواع الحيوانات أو ظلِّ الإنسان، ويمكن إنتاج اللوحات الفنية في فن السلويت على أنواع مختلفة من الخامات، كالورق، والجص، والشمع، وغير ذلك.

وأضاف:«تاريخ فن السلويت يَعود تسميته بهذا الاسم إلى أحد وزراء المالية في فرنسا خلال القرن الثامن عشر وُيدعى إيتيان دي سيلهويت، وبعد ذلك زاد انتشار هذا الفن في قارة أوروبّا وخاصة في دولة إنجلترا، واستمر انتشار هذا الفن حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، وكان وزير المالية إيتيان دي سيلهويت قد فرض العديد من الضرائب في عام 1759م خلال الفترة التي عرفت بحرب السنوات السبع، وكانت هذه الضرائب موجهةً بشكل كبير تجاه طبقة الأثرياء، كما أنه فرض العديد من سياسات التقشف التي أصبحت تُنسب إلى اسمه مع مرور الوقت، ومن ذلك الصور الظليّة التي شاعت حينها، حيث تم استخدام صور ظلية توحي بمظهر الأشخاص لأنها أرخص وسيلة متاحة حينها».

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)

عم أنور أقدم رسام "سلويت" فى مصر : "لو عايز ترسم نفسك بالمقص "فى ثوان" تعالى اسكندرية" (صور)