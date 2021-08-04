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رئيس «الإنجيلية»: فلسطين أغلى قيمة دينية

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رئيس «الإنجيلية»: فلسطين أغلى قيمة دينية رئيس «الإنجيلية»: فلسطين أغلى قيمة دينية

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استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، في أول لقاء من نوعه لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر مع السلطة الفلسطينية.

وقال رئيس الإنجيلية: «فلسطين هي أغلى مكان ديني في العالم، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ونؤمن بقوة العلاقات المصرية الفلسطينية، كما نعتز ونؤيد دور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح في إعادة إعمار غزة، ونأمل دائمًا في مستقبل أفضل للشعبِ الفلسطيني العظيم».

ومن جانبه ثمَّن الهباش استقبال وترحيب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤكدًا على «عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، والتي ليست على المستوى الرسمي فقط، ولكن على المستوى الشعبي أيضًا»، وأكد الهباش على «أهمية وقوف الدولة المصرية ودورها الرئيسي في دعم القضية الفلسطينية، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة إعمار غزة»، وقدم مستشار الرئيس الفلسطيني مجموعة كتب مهداة من الرئيس محمود عباس أبومازن.

وحضر الاستقبال من السفارة الفلسطينية المستشار الثقافي ناجي الناجي، ومن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة.

المصرى اليوم

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