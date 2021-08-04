«بيطري الشرقية» تحقق المركز الأول في عدد المحاضر المخالفة على مستوي الجمهورية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن بيطري الشرقية حقق المركز الأول في عدد محاضر المخالفة، والثاني في كميات الضبطيات المخالفة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الحملات التفتيشية بسوق اللحوم والأسماك، مشيراً إلى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والرقابة الصحية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، قامت خلال شهر يوليو الماضي بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 25 طن لحوم ومصنعات لحوم وكبده ودهون، و11 طن و908 كجم طيور، و930 كجم أسماك مخالفة، و3 طن و433 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و20 طن لحوم مجمدة ومصنعة، وطن و651 كجم كبده ودهون، و441 كجم طيور، و620 كجم أسماك صالحة بدون بيانات ومجهولة المصدر، و13 طن و27 كجم لحوم مجمدة ومصنعة، و259 كجم كبده ودهون، و10 طن و441 كجم طيور، و130كجم أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و4 طن و109 كجم لحوم مجمدة ومصنعة ،و 259كجم كبده ودهون، و422 كجم طيور، و180 كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة، ومجهولة المصدر والغير صالحة للإستهلاك الآدمي.