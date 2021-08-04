نائب: مدينة «سايلو فودز» تحقق الأمن الغذائي للمصريين

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أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المدينة الغذائية «سايلو فودز» بمحافظة المنوفية، إنجاز جديد يستهدف الحفاظ على صحة المصريين وإضافة حقيقية لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي باعتباره تحقيقا للأمن القومى الشامل،لافتًا إلى أن مصر الآن في الاتجاه السليم لرفع تنافسية الصادرات وتحسين الجودة وتعزيز نمو الاستثمار الصناعي.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن مدينة «سايلو فودز» ستساهم في إنخفاض الأسعار في السوق المحلية، فضلاً عن كونها إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية، مما يدعم في النهاية المنتج الوطني، وتعزيز فرص زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وذلك بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية تخطو خطوات جادة لإيجاد حلول جذرية للزيادة السكانية، والعمل على رسم السياسات والخطط اللازمة لضبط النمو السكاني، ووضع منظور تنموى شامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، وتعاون كافة الجهات لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة، ليكون الهدف الرئيسي متمثلًا في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية.

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن الرئيس السيسي يثبت كل يوم أن اهتمام الأول ببناء الإنسان المصرى، طبقًا لاستراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات، فضلًا عن الحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته، وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.