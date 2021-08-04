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«صحة كفر الشيخ» تشن حمله للتخلص من الحشرات الطائرة

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«صحة كفر الشيخ» تشن حمله للتخلص من الحشرات الطائرة «صحة كفر الشيخ» تشن حمله للتخلص من الحشرات الطائرة

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في اطار جهود مديرية الصحة بكفرالشيخ للحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن فرق إدارة ناقلات الأمراض بكفرالشيخ قامت بتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة بإستعمال الرشاشات الظهرية والكهربائية ومواتير الرش وأجهزة الضباب ومبيدات القوارض وتنفيذ أعمال المكافحة المتكاملة داخل المدن بالمحافظة، للحد من إنتشار الحشرات الناقلة للأمراض ورش جميع مصادر التوالد لليرقات والبعوض والذباب والبرك والمستنقعات ومصارف الصرف الصحى للحفاظ على صحة المواطنين حيث تم رش ٥٠ قرية و٤٥ حى و١٥ عزبة.

وفى سياق آخر وضمن محاور مكافحة قامت فرق الإدارة بإجراءات الرش والتطهير للمدارس طوال فترة الإمتحانات.

كما تم بناءاً على تعليمات معالى المحافظ اللواء جمال نور الدين رش وتطهير أسواق المواشى خلال الفترة من 1 يوليو حتى 17 يوليو.

المصرى اليوم

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