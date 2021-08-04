محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الجديد

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استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالخالق الرئيس الجديد لجامعة الدلتا التكنولوجية بمكتبه بالديوان العام، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ.

اشار محافظ المنوفية إلى مدى التعاون والتنسيق التام بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، ومؤكداً على أن الجامعة تعد إضافة قوية للتعليم الجامعي التكنولوجي بالمحافظة.

فيما أعرب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن سعادته بتلك التهنئة، مؤكداً على الدعم الدائم للجامعة والسعي بالنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، وأن الجامعة ستكون شريكاً لمحافظة المنوفية في كافة أعمال التنمية.

الجدير بالذكر أن الدكتور هشام عبدالخالق أستاذ الهندسة وإدارة التشييد بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، صدر له قرار وزاري في يوليو الماضي بندبه للقيام بأعمال رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وقد شغل منصب المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي منذ مايو 2018 وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية والدولية .