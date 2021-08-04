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رئيس جهاز «النوبارية الجديدة» يتفقد سير العمل بمشروعات إسكان المستقبل بالعبور

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رئيس جهاز «النوبارية الجديدة» يتفقد سير العمل بمشروعات إسكان المستقبل بالعبور رئيس جهاز «النوبارية الجديدة» يتفقد سير العمل بمشروعات إسكان المستقبل بالعبور

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قام المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة.

وخلال جولته، وجه المهندس مجدي يوسف، ببذل مزيدٍ من الجهد حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع والبدء في إدخال المحطة الخدمة في الميعاد المحدد نهاية أكتوبر من العام الجاري.

كما تفقد المهندس مجدى يوسف، أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالحدائق العامة وبين العمارات والجزر، ووجه بتذليل كافة العقبات التي تطرأ أثناء العمل وإثابة كل من يجتهد في العمل، كما وجه بتكثيف أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بكافة أحياء المدينة.

وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم الانتهاء من أعمال طبقة الأسفلت ورفع كفاءة الطرق بإسكان المستقبل خلف محطة محروقات للبترول، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال وتطوير الطرق تباعا لتشمل جميع الأحياء بالمدينة، وذلك في إطار خطة جهاز تنمية مدينة العبور لرفع كفاءة أعمال الطرق بأحياء المدينة المختلفة.​

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